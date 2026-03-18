Burdur’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kuruluşunun 20’nci yılı dolayısıyla kampüsteki otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya rektör yardımcılarıyla birlikte katılan Rektör Hüseyin Dalgar, üniversitenin gelişim sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2006 yılında Türkiye genelinde başlatılan üniversiteleşme sürecine dikkat çeken Dalgar, MAKÜ’nün o dönemde kurulan üniversiteler arasında birçok alanda öne çıktığını ifade etti. Bu başarının hem üniversite hem de kent için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Dalgar, kurum içindeki uyum ve ekip ruhunun bu gelişimde büyük rol oynadığını söyledi.

“Ortak Çalışma Kültürü En Büyük Gücümüz”

Üniversitenin en önemli kazanımlarından birinin kurumsal iç barış olduğunu dile getiren Dalgar, “Birlikte üretmeyi başaran bir ekip yapımız var. Kurulduğumuz günden bu yana bu kültürü koruduk ve geliştirdik” dedi.

Akademik yapılanmaya ilişkin bilgiler de paylaşan Dalgar, üniversite bünyesinde 14 fakülte, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 4 enstitü ve 13 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 36 akademik birimin bulunduğunu aktardı. 15’inci fakültenin kurulması için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

34 Bini Aşkın Öğrenci

Burdur’un 10 ilçesinden 7’sinde meslek yüksekokullarının faaliyet gösterdiğini belirten Dalgar, üniversitede 34 bin 781 kayıtlı öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Bu sayının 19 bin 55’inin lisans, 13 bin 22’sinin ön lisans, 2 bin 376’sının yüksek lisans ve 328’inin doktora öğrencilerinden oluştuğunu kaydetti.

Kalite Tescillendi

MAKÜ’nün eğitim kalitesinin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen 5 yıllık “Tam Akreditasyon Sertifikası” ile tescillendiğini belirten Dalgar, 2025 yılı içerisinde üniversite bünyesinde 19 yeni programın açıldığını da açıkladı.

Dalgar, MAKÜ’nün gelişimini sürdürerek hem akademik hem de toplumsal katkı anlamında daha ileriye taşınacağını sözlerine ekledi.