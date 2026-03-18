Olay, 14 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde yaşandı. Yusuf Berzan T. (22) ve Onurcan D. (28), otomobille dolaşırken millet bahçesine giden Ali C.’ye ait park halindeki hafif ticari aracı hedef aldı. Araçtan inen şüpheliler, camı kırarak torpidoda bulunan 3 bilezik ve 2 yüzüğü alıp olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlığın ardından ara sokakta duran iki zanlının çaldıkları altınları aralarında paylaştığı ve yüzükleri birbirlerinin parmağına takarak eğlendikleri anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Farklı Hırsızlıklar da Ortaya Çıktı

Aracına döndüğünde durumu fark eden Ali C.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda zanlıların daha önce de mezarlık çevrelerinde park halindeki araçları hedef aldığı, 6 cep telefonu, 57 bin lira, 500 avro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Kaçarken Yakalandılar

Polis, şüphelilerin 3 Mart’ta yeniden kente giriş yaptığını tespit etti. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde araçlarıyla ilerleyen zanlılara “dur” ihtarında bulunuldu. Trafiğin sıkışması üzerine araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalama anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan Yusuf Berzan T. ile Onurcan D., emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ederek mağdurların zararını karşılayacaklarını belirtti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.