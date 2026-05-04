Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında, müşteki tarafın avukatına yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yargı süreci başlatılması talep edildi.

Olay, merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın günler süren arama çalışmalarının ardından 8 Eylül’de dere yatağında ölü bulunmasıyla başlamıştı. Soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar’a ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.

Avukata Tehdit İddiası

Davada müşteki avukatlarından Onur Akdağ’a yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen Murat Bahtiyar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet dilekçesinde, söz konusu ifadelerin sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldığı ve kamu görevlisine yönelik olduğu vurgulandı.

Öte yandan, karar duruşması sırasında yaşanan başka bir gelişmede, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar’ın bulunduğu araçta ruhsatsız silahlar ele geçirilmiş, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yetkililer, Murat Bahtiyar hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “tehdit” suçlamaları kapsamında soruşturma açılması ve kamu davası başlatılması talebinin değerlendirildiğini bildirdi.