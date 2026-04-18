Duruşmaya verilen arada adliye çevresinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan İbrahim Bahtiyar ve 2 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Bahtiyar, “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Narin Güran Davasında Gerginlik

Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 17 yıllık hapis cezasının ardından yaşanan olay, adliye çevresinde tansiyonu yeniden yükseltti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.