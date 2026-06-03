Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününde yüzde 3,62 değer kazanarak 14.200,20 puandan kapanmasının ardından yeni güne hafif düşüşle başladı. Endeks, açılışta 9,05 puan ve yüzde 0,06 gerileyerek 14.191,15 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,27 ile spor olurken, en çok düşüş yaşayan sektör yüzde 0,79 ile iletişim olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda ise teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki güçlü yükselişlerin etkisiyle pozitif görünüm sürüyor. Özellikle teknoloji şirketlerine yönelik artan yatırımcı ilgisi, küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Dünya borsaları bu gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelerini test ediyor.

Öte yandan Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler piyasalarda yakından izlenirken, teknoloji hisselerindeki sert yükselişler söz konusu risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtirken, küresel tarafta hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporunun piyasaların odağında olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.