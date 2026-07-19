Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesini de içeren torba kanun teklifinde süreç devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle, halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

Düzenleme, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerini kapsıyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kök maaşı düşük olduğu için Hazine desteğiyle en düşük aylık alan emeklilerin ödemeleri de yeni tutara tamamlanacak.

Temmuz ödemelerine yansıyacak

Kanun teklifine göre artış, 2026 yılı temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor

Düzenlemenin yaklaşık 5 milyondan fazla emekliyi ilgilendirdiği belirtilirken, artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verileri esas alınarak hesaplandı. Buna göre en düşük emekli aylığında yaklaşık yüzde 17,76 oranında artış yapılması planlanıyor.

Gözler Genel Kurul'da

Komisyondan geçen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni en düşük emekli aylığı uygulamaya alınacak.