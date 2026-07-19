icaret Bakanlığı, engelli vatandaşların araç ithalatına ilişkin başvuru süreçlerinde yeni bir uygulamayı devreye aldı. Bakanlık, başvuruların daha düzenli yürütülmesi ve bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) üzerinden randevu sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu hizmetlerinin daha hızlı, erişilebilir ve planlı sunulması amacıyla dijital uygulamaların yaygınlaştırıldığı belirtilerek, ortopedik engelli vatandaşların ilgili mevzuat kapsamında gümrük vergisinden muaf şekilde özel tertibatlı araç ithal edebildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda yapılan başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet veren Engelli Araç İthal Sistemi aracılığıyla alındığı ifade edildi.

Komisyon görüşmeleri randevuyla yapılacak

Yeni uygulamayla birlikte Engelli Komisyonlarında gerçekleştirilecek değerlendirmeler, vatandaşların e-Devlet üzerinden oluşturacağı randevular doğrultusunda yapılacak. Her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanırken, başvuru sahipleri kendilerine uygun gün ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabilecek.

Amaç bekleme sürelerini azaltmak

Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha planlı yürütülmesi, başvuru yoğunluğunun dengelenmesi ve işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Bakanlık, yeni uygulamanın hem vatandaşların zaman kaybını azaltacağını hem de kamu hizmetlerinin daha verimli sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak dijital uygulamaları geliştirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.