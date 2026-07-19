Türkiye, yeni haftada Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, birçok ilde bunaltıcı sıcaklar etkili olacak.

Uzmanlar, yüksek sıcaklığa nemin de eklenmesiyle birlikte özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Doğrudan güneş altında uzun süre kalınması durumunda sıcak çarpması riskinin önemli ölçüde artacağı belirtiliyor.

Öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması öneriliyor

Uzmanlar; yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneş altında bulunmaması gerektiğini vurguluyor. Gün içerisinde bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

Sıcaklıklar hafta ortasına kadar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminine göre sıcaklıkların pazar gününden itibaren yükselişini sürdüreceği, hafta ortasına kadar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru ise bazı bölgelerde sıcaklıklarda kısmi düşüş bekleniyor.

Uzmanlar, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin de yükseleceğine dikkat çekerek vatandaşların ateş yakma ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.