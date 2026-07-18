Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde güvenli ve depreme dayanıklı sosyal konut projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da afet konutlarının yanı sıra sosyal konut projeleri de eş zamanlı olarak inşa edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde tamamlanan bin 160 sosyal konutun hak sahiplerine teslim süreci başladı. İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında evlerine kavuşan aileler yeni yaşamlarına adım attı.

Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Malatya'da yeni evlerine yerleşen Hanım ve Mahmut Dönmez çiftinin görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında bugüne kadar yürütülen sosyal konut çalışmalarına değinen Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı güvenli konutlara kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

"Yuvalarında huzurla oturuyorlar"

Bakan Kurum, paylaşımında Dönmez ailesinin İlk Evim Projesi kapsamında yeni evlerine yerleştiğini belirterek, Malatya İkizce'de güvenli konutlarında huzur içinde yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Paylaşılan görüntülerde ev sahibi olan Hanım Dönmez ise, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." sözleriyle duygularını dile getirdi.