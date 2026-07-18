İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan'ın 15 Temmuz'u konu alan makalesi Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Amerika'dan toplam 44 ülkede yayımlandı. Çalışma; Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Rusça, Çince ve diğer dillerle birlikte toplam 24 farklı dilde uluslararası kamuoyuna sunuldu. Makale, gazetelerin yanı sıra haber kanalları, dijital yayın platformları ve medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da yer aldı.

Makalesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en ağır saldırılardan biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin o gece ortaya koyduğu direnişin dünya demokrasi tarihinde örneği az görülen bir mücadele olduğunu ifade etti. Türk halkının bağımsızlığına, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını belirten Erdoğan, bu duruşun gelecek nesillere aktarılacak tarihi bir destan niteliği taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, darbe girişiminin ardından devlet kurumlarında kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, demokratik işleyişi tehdit edebilecek yapıların etkisiz hale getirilmesi için önemli adımlar atıldığını kaydetti. Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarla terör örgütlerine karşı önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de birlik ve beraberliği güçlendirecek önemli bir aşama olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve teknoloji alanındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, son 10 yılda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında savunma sanayi, havacılık ve uzay teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Elektrikli otomobil Togg, milli muharip uçak KAAN, milli korvetler ve insansız hava araçlarını Türkiye'nin bu süreçte geliştirdiği öne çıkan projeler arasında gösterdi.

Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna da dikkat çeken Erdoğan, ülkenin bölgesel ve küresel meselelerde görüşlerine başvurulan, sözü dikkate alınan bir aktör haline gelmesinde 15 Temmuz gecesi ortaya konulan milli iradenin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Makalesinin son bölümünde terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bazı ülkelerin örgüte yönelik tutumlarına işaret eden Erdoğan, uluslararası toplumdan Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesini beklediklerini ifade ederek, kalıcı barış ve güvenliğin ancak terör örgütlerine karşı ortak ve kararlı mücadeleyle sağlanabileceğini kaydetti.