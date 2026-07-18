Şişli Belediyesi, Özel Şişli Fatma Girik Kız Öğrenci Yurdu'nun yangın yönetmeliğine uygun olmaması ve can güvenliği riski nedeniyle tahliye kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada' Belediyemiz ve ilgili iştirakimiz tarafından yapılan teknik denetimler sonucunda, yurdun faaliyet gösterdiği binanın itfaiye yangın raporlarına göre yangın yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin can güvenliğini doğrudan ilgilendiren ve telafisi mümkün olmayan riskler barındıran bu durum, tahliye kararının alınmasındaki en temel, en öncelikli ve en hayati gerekçeyi oluşturmaktadır. Bu tablonun yanı sıra mülk sahibi ile yaşanan kira uyuşmazlığına dair hukuki belirsizlikler de süreci etkileyen diğer ikincil unsur olmuştur. Ancak altını çizmek isteriz ki bu kararın alınmasındaki esas ve birincil etken, maddi sebeplerden önce evlatlarımızın can güvenliğini koruma zorunluluğudur. Bugün itibarıyla ilçemizde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu 1024 kişilik kapasitesiyle kesintisiz şekilde hizmetine devam etmektedir. Bununla birlikte ilçemizdeki barınma olanaklarını daha da genişletmek adına, bölgedeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nun inşası da hızla sürdürülmektedir.' denildi.

Açıklamada 'Mevcut öğrencilerimizin eğitim hayatlarının ve barınma konforlarının sekteye uğramaması adına gerek ilçemizdeki bu kamusal imkanlar gerekse çevre yurtlara geçiş kolaylığı sağlanması ve barınma alternatiflerinin oluşturulması hususunda ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde her türlü rehberlik, koordinasyon ve destek belediyemizce titizlikle sağlanacaktır.' ifadesi kullanıldı.