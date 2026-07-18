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Olaya ilişkin 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yeni Akçakavak köyü mevkisinde meydana geldi. Tarlalarındaki mahsulleri sulamak isteyen F.C. ile M.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada F.C., belinden çıkardığı bıçakla M.B.'yi yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle M.B. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.B., İzzet Baysal Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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