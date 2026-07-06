Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan 6’sının tutuklu olduğu davanın ilk duruşması Bolu’da görüldü.

Geniş kapsamlı soruşturma sonrası iddianame hazırlandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çok sayıda isim gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma sürecinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu üyeleri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Daha sonra yapılan itirazlar sonucunda Leyla Beykoz hakkında ev hapsi kararı verilirken, Aydan Özdemir tahliye edildi.

178 sayfalık iddianame kabul edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında “irtikap”, “irtikaba teşebbüs”, “rüşvet alma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “rüşvete aracılık”, “yalan tanıklık” ve “suçluyu kayırma” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tanju Özcan için ağır hapis talebi

İddianamede Tanju Özcan hakkında, her bir mağdura yönelik eylemleri nedeniyle 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikaba teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçlamasıyla toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar için de benzer suçlamalarla yüksek oranlarda hapis cezaları istendi.

Duruşma spor salonunda görüldü

Davanın ilk duruşması, yoğun katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapıldı. Duruşmada geniş güvenlik önlemleri alınırken, tutuklu sanıklar da salonda hazır bulundu.

Ankara Sincan Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Tanju Özcan da duruşmada yer aldı.