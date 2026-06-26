Bolu'da düzenlenen bir düğün töreni, gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Yaşanan arbede sırasında damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi devam ettiği sırada gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırarak kavgayı sonlandırdı.

Damat da yaralandı

Kavgada damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi düğün salonunda yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri düğün salonunda inceleme başlatırken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.