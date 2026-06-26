Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş ışınlarına maruz kalma süresi artarken, ciltte oluşan güneş lekeleri de en sık karşılaşılan dermatolojik sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle yüz, boyun, omuzlar, eller ve güneşe açık kalan bölgelerde görülen kahverengi lekeler, hem estetik kaygılara neden oluyor hem de cildin uzun süre yoğun UV ışınlarına maruz kaldığının bir göstergesi olabiliyor.

Güneş lekeleri neden oluşuyor?

Güneş lekeleri, cildin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı kendini korumak amacıyla melanin üretimini artırması sonucu ortaya çıkıyor. Ancak uzun süre korumasız şekilde güneşte kalındığında melanin bazı bölgelerde yoğunlaşıyor ve ciltte koyu renkli lekeler oluşuyor.

Açık tenli kişiler, hamilelik dönemindeki kadınlar, hormonal ilaç kullananlar ve daha önce cilt lekesi sorunu yaşayan kişiler güneş lekelerine karşı daha yüksek risk taşıyor.

En etkili korunma yöntemi güneş kremi

Dermatologlar, güneş lekelerini önlemenin en etkili yolunun yılın sadece yaz aylarında değil, her mevsim güneş koruyucu kullanmak olduğunu belirtiyor. En az SPF 30, mümkünse SPF 50 koruma faktörüne sahip, geniş spektrumlu güneş kremlerinin güneşe çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygulanması ve iki saatte bir yenilenmesi öneriliyor.

Denize veya havuza girildikten sonra ya da yoğun terleme sonrasında güneş koruyucunun tekrar sürülmesi de koruyuculuğun devamı açısından önem taşıyor.

Bu saatlerde güneşten uzak durun

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Bu saatlerde gölgede kalmak, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve ince, açık renkli kıyafetler kullanmak cildi zararlı UV ışınlarından korumaya yardımcı oluyor.

Cilt bakımını ihmal etmeyin

Yeterli su tüketimi, antioksidan bakımından zengin sebze ve meyvelerle beslenmek ile C vitamini içeren cilt bakım ürünleri kullanmak cildin kendini yenilemesine katkı sağlayabiliyor. Güneş sonrası nemlendirici ürünlerin kullanılması da cildin kurumasını önleyerek bariyerini güçlendiriyor.

Her leke masum olmayabilir

Uzmanlar, güneşe bağlı oluşan her lekenin basit bir kozmetik sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Renginde, şeklinde veya boyutunda değişiklik görülen, düzensiz sınırlara sahip ya da kanayan cilt lekelerinin vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi öneriliyor. Erken tanı, olası cilt kanserlerinin önlenmesinde büyük önem taşıyor.