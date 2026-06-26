Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçim sonucunda Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener'in görevlendirilmesine ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, TBMM Genel Kurulu'nda 24 Haziran'da yapılan seçimde Sayıştay Başkanlığı için milletvekilleri sandık başına gitti. Oylamaya 289 milletvekili katıldı.

272 oyla seçildi

Genel Kurul'da yapılan oylamada Metin Yener 272 oy alarak Sayıştay Başkanlığına seçildi. Diğer aday Bahtiyar Sazlık ise 14 oy aldı. Seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Metin Yener'in Sayıştay Başkanlığı görevi resmiyet kazandı.

Metin Yener Kimdir?

1972 yılında Ankara'da doğan Metin Yener, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, ABD'deki Indiana Üniversitesi'nde ise Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına Başbakanlıkta uzman yardımcısı olarak başlayan Yener, daha sonra Başbakanlık Uzmanı, Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ile Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı. 3 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı.

22 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener, 24 Haziran 2026'da yapılan seçimde 272 oy alarak yeniden Sayıştay Başkanı oldu. Aynı zamanda Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Metin Yener, İngilizce bilmektedir.