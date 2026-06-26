Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlarken, adaylar yalnızca puanlarına değil mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına da odaklanıyor. Türkiye'de özellikle sanayi, teknoloji, sağlık, finans ve savunma sektörleriyle güçlü bağları bulunan üniversiteler, mezunlarının kısa sürede istihdama katılmasıyla dikkat çekiyor.
İşveren tercihleri, sektör iş birlikleri, staj imkanları, mezun ağı ve uluslararası başarılar dikkate alındığında öne çıkan üniversiteler ile tercih edilmesi önerilen bölümler şöyle sıralanıyor:
1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
En güçlü bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve veri bilimi alanlarında Türkiye'nin en çok tercih edilen mezunlarını yetiştiren ODTÜ, uluslararası şirketlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.
2- Boğaziçi Üniversitesi
En güçlü bölüm: Endüstri Mühendisliği
Boğaziçi mezunları danışmanlık, finans, teknoloji ve üretim sektörlerinde üst düzey istihdam oranına sahip. Endüstri Mühendisliği bölümü ise geniş kariyer seçenekleri sunuyor.
3- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
En güçlü bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Savunma sanayiinden enerji sektörüne kadar birçok alanda mezunlarına önemli iş fırsatları sağlayan İTÜ, mühendislik alanındaki başarısıyla öne çıkıyor.
4- Hacettepe Üniversitesi
En güçlü bölüm: Tıp
Sağlık sektörünün en güçlü eğitim kurumlarından biri olan Hacettepe, özellikle tıp alanında mezunlarının yüksek istihdam oranıyla dikkat çekiyor.
5- Koç Üniversitesi
En güçlü bölüm: Tıp
Araştırma altyapısı, uluslararası bağlantıları ve güçlü akademik kadrosuyla Koç Üniversitesi, sağlık alanında önemli kariyer fırsatları sunuyor.
6- Bilkent Üniversitesi
En güçlü bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Teknoloji şirketleri ve uluslararası firmalar tarafından yakından takip edilen Bilkent mezunları, özellikle yazılım ve yapay zeka alanlarında avantaj sağlıyor.
7- Yıldız Teknik Üniversitesi
En güçlü bölüm: Makine Mühendisliği
Sanayi kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri sayesinde mezunlarına üretim, otomotiv ve savunma sanayiinde geniş istihdam olanakları sunuyor.
8- Ankara Üniversitesi
En güçlü bölüm: Hukuk
Türkiye'nin köklü hukuk fakültelerinden biri olan Ankara Üniversitesi, kamu ve özel sektörde önemli kariyer fırsatları sunuyor.
9- Ege Üniversitesi
En güçlü bölüm: Eczacılık
İlaç sektörü, hastaneler ve akademik kariyer açısından mezunlarına güçlü iş imkanları sağlayan bölümler arasında yer alıyor.
10- Gebze Teknik Üniversitesi
En güçlü bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Teknoparklar ve sanayi kuruluşlarıyla yakın iş birlikleri bulunan üniversite, özellikle yazılım ve yüksek teknoloji alanında dikkat çekiyor.
Geleceğin meslekleri öne çıkıyor
Uzmanlar, yapay zeka, veri bilimi, yazılım geliştirme, siber güvenlik, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında yetişen mezunların önümüzdeki yıllarda daha fazla istihdam edileceğini belirtiyor. Tercih döneminde adayların yalnızca üniversitenin adını değil, bölümün geleceğini, sektör bağlantılarını, staj imkanlarını ve mezun başarılarını da dikkate alması öneriliyor.