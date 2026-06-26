Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlarken, adaylar yalnızca puanlarına değil mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına da odaklanıyor. Türkiye'de özellikle sanayi, teknoloji, sağlık, finans ve savunma sektörleriyle güçlü bağları bulunan üniversiteler, mezunlarının kısa sürede istihdama katılmasıyla dikkat çekiyor.

İşveren tercihleri, sektör iş birlikleri, staj imkanları, mezun ağı ve uluslararası başarılar dikkate alındığında öne çıkan üniversiteler ile tercih edilmesi önerilen bölümler şöyle sıralanıyor:

1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

En güçlü bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve veri bilimi alanlarında Türkiye'nin en çok tercih edilen mezunlarını yetiştiren ODTÜ, uluslararası şirketlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

2- Boğaziçi Üniversitesi

En güçlü bölüm: Endüstri Mühendisliği

Boğaziçi mezunları danışmanlık, finans, teknoloji ve üretim sektörlerinde üst düzey istihdam oranına sahip. Endüstri Mühendisliği bölümü ise geniş kariyer seçenekleri sunuyor.

3- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

En güçlü bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Savunma sanayiinden enerji sektörüne kadar birçok alanda mezunlarına önemli iş fırsatları sağlayan İTÜ, mühendislik alanındaki başarısıyla öne çıkıyor.

4- Hacettepe Üniversitesi

En güçlü bölüm: Tıp

Sağlık sektörünün en güçlü eğitim kurumlarından biri olan Hacettepe, özellikle tıp alanında mezunlarının yüksek istihdam oranıyla dikkat çekiyor.

5- Koç Üniversitesi

En güçlü bölüm: Tıp

Araştırma altyapısı, uluslararası bağlantıları ve güçlü akademik kadrosuyla Koç Üniversitesi, sağlık alanında önemli kariyer fırsatları sunuyor.

6- Bilkent Üniversitesi

En güçlü bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Teknoloji şirketleri ve uluslararası firmalar tarafından yakından takip edilen Bilkent mezunları, özellikle yazılım ve yapay zeka alanlarında avantaj sağlıyor.

7- Yıldız Teknik Üniversitesi

En güçlü bölüm: Makine Mühendisliği

Sanayi kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri sayesinde mezunlarına üretim, otomotiv ve savunma sanayiinde geniş istihdam olanakları sunuyor.

8- Ankara Üniversitesi

En güçlü bölüm: Hukuk

Türkiye'nin köklü hukuk fakültelerinden biri olan Ankara Üniversitesi, kamu ve özel sektörde önemli kariyer fırsatları sunuyor.

9- Ege Üniversitesi

En güçlü bölüm: Eczacılık

İlaç sektörü, hastaneler ve akademik kariyer açısından mezunlarına güçlü iş imkanları sağlayan bölümler arasında yer alıyor.

10- Gebze Teknik Üniversitesi

En güçlü bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Teknoparklar ve sanayi kuruluşlarıyla yakın iş birlikleri bulunan üniversite, özellikle yazılım ve yüksek teknoloji alanında dikkat çekiyor.

Geleceğin meslekleri öne çıkıyor

Uzmanlar, yapay zeka, veri bilimi, yazılım geliştirme, siber güvenlik, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında yetişen mezunların önümüzdeki yıllarda daha fazla istihdam edileceğini belirtiyor. Tercih döneminde adayların yalnızca üniversitenin adını değil, bölümün geleceğini, sektör bağlantılarını, staj imkanlarını ve mezun başarılarını da dikkate alması öneriliyor.