Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çoğalan sinek ve haşerelere karşı kapsamlı bir mücadele yürüten belediye ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla belirlenen program doğrultusunda sahada görev yapıyor.

Son uygulamalar kapsamında Tuzluçayır Mahallesi'ndeki parklarda ilaçlama gerçekleştirilirken, Misket Mahallesi'nde çöp konteynerleri ilaçlandı. Türközü Mahallesi'nde ise larva üreme alanları ile mazgallarda ilaçlama çalışması yapıldı. Ekipler, özellikle sinek ve haşerelerin çoğalma noktalarına müdahale ederek sorunun kaynağında önlenmesini hedefliyor.

Koruyucu mücadele sürüyor

Belediye ekiplerinin çalışmaları yalnızca yetişkin sinek ve haşerelere yönelik ilaçlamayla sınırlı kalmıyor. Larva oluşumunu engellemeye yönelik koruyucu uygulamalar da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede yaz döneminde haşere popülasyonunun kontrol altında tutulması ve çevre ile halk sağlığını tehdit edebilecek risklerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Belirlenen program kapsamında ilçe genelindeki parklar, yeşil alanlar, konteyner bölgeleri ve risk taşıyan noktalarda ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek.

Mamak Belediyesi, halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışı doğrultusunda yaz boyunca sinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarını planlı ve düzenli şekilde sürdürerek vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.