CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilen konsere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Türkiye'nin farklı yörelerine ait eserler seslendirilirken, dinleyiciler zaman zaman türkülere eşlik etti. Yoğun ilgi gören programda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler de unutulmadı. Koro, deprem felaketinin ardından birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları veren eserlerle duygu dolu anlar yaşattı.

Konserin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay Medeniyetler Korosu üyelerine çiçek takdim ederek sahne performanslarından dolayı teşekkür etti.

Farklı kültürleri ve inançları aynı sahnede buluşturan Hatay Medeniyetler Korosu'nun konseri, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.