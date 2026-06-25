Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan “Go Türkiye” mini dizi projesine bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez Karadeniz Bölgesi’nin tanıtılacağı yapım için hazırlıklar başladı.

“Kalbimin Rotası Karadeniz” adıyla izleyici karşısına çıkacak mini dizinin yapımcılığını, Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya üstlenecek.

“Kalbimin Rotası Karadeniz”in başrolleri belli oldu

Kulislerden sızan bilgilere göre, yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturacağı mini dizinin başrollerini İlhan Şen ile Cemre Baysel paylaşacak.

Senaryosunu Emre Kavuk’un kaleme aldığı yapımın çekimlerinin temmuz ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.

İlhan Şen ve Cemre Baysel üçüncü kez aynı projede

İlhan Şen ile Cemre Baysel daha önce Ramo dizisinde birlikte rol almış, ardından 2024 yılında yönetmenliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği Aşk Filmi projesinde yeniden kamera karşısına geçmişti. İkili, “Kalbimin Rotası Karadeniz” ile üçüncü kez aynı projede buluşmuş olacak.