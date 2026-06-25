Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, NATO Zirvesi süresince kentteki tüm sağlık tesislerinde hizmet sunumunun kesintisiz ve tam kapasite devam edeceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yataklı tedavi hizmetleri ve tüm acil sağlık hizmetlerinin normal işleyişle sürdürüleceği belirtildi.

MHRS’de ulaşım yoğunluğuna karşı düzenleme

Açıklamada, şehir içi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk ihtimali dikkate alınarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) planlamasında gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde devam etmesinin hedeflendiği kaydedildi.

“Hizmetler tam kapasite sürecek”

İl Sağlık Müdürlüğü, NATO Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda alınan tedbirlerin olağan ve uluslararası standartlara uygun uygulamalar olduğunu vurgulayarak, tüm sağlık tesislerinde hizmet sunumunun tam kapasiteyle devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş dezenformasyon içeriklerine itibar etmemesi gerektiği de önemle hatırlatıldı.