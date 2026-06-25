Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda doğrudan normal sezonda yer alacak takımları açıkladı. Türkiye’den Galatasaray MCT Technic ve Trabzonspor Basketbol doğrudan katılım hakkı elde ederken, Manisa Basket ve Denizli Basket eleme turlarında mücadele edecek.

Organizasyonun 11’inci sezonunda 30 kulüp doğrudan normal sezonda yer alacak, kalan 2 bilet için ise 24 takım eleme turnuvalarında karşı karşıya gelecek.

Toplam 61 kulübün başvurduğu turnuvada, 16 ülke şampiyonu da organizasyonda yer alma hakkı kazandı. ALBA Berlin, Cibona, FC Porto ve ERA Nymburk gibi takımlar da doğrudan katılım listesinde yer aldı.

30 takım doğrudan normal sezonda

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonda Galatasaray MCT Technic ve Trabzonspor’un yanı sıra İspanya, Almanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan’dan birçok güçlü ekip de doğrudan normal sezonda mücadele edecek.

Yeni sezonla birlikte AEK BC, organizasyonun tüm sezonlarında yer alan tek kulüp olma özelliğini sürdürmeye devam edecek.

Eleme turları Eylül’de oynanacak

Eleme Turu karşılaşmaları 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Normal sezon ise 6 Ekim 2026’da başlayacak. Kura çekimi ise 8 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Mies kentinde gerçekleştirilecek.