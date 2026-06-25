Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli miraslarından Karagöz ve Hacivat’ı çocuklarla buluşturan “Karagöz Konsere Gidiyor” adlı müzikali sezon finaliyle tamamladı. Müzikal, sezon boyunca 21 gösterimde toplam 6 bin 696 çocuğa ulaştı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Karagöz ve Hacivat geleneğini sahneye taşıyan gösteri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde sahnelendi.

21 gösterimde binlerce çocuk sanatla buluştu

6–10 yaş arası çocuklar için hazırlanan müzikal, 2026 yılı tiyatro sezonu boyunca Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı’nda sahnelendi. Toplam 21 gösterimin 16’sı Kocatepe Kültür Merkezi’nde, 5’i ise Gençlik Parkı’nda gerçekleştirildi.

Gösterileri Kocatepe Kültür Merkezi’nde 5 bin 100, Gençlik Parkı’nda ise 1 bin 596 çocuk izledi.

Sezon finali Kocatepe Kültür Merkezi’nde

“Karagöz Konsere Gidiyor” müzikalinin son gösterimi Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapılırken, çocuklar Karagöz ve Hacivat’ın renkli maceralarını ilgiyle takip etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, geleneksel gölge oyununu müzikle birleştirerek hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sundu.