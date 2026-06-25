İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kaçak akaryakıt ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

106 bin litreyi aşkın kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca soruşturma sürecinde yürütülen çalışmalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 165 bin lira olan 106 bin 500 litre kaçak akaryakıtın daha ele geçirildiği bildirildi.

Araçlara el konuldu

Soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 araç hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulanırken, 2 araca el konularak gümrük idaresine teslim edildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.