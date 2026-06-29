Şubat ayında yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında geçen ay yeni bir soruşturma daha başlatılmıştı.

Belediye çalışanından Tanju Özcan hakkında yeni suçlama

Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., daha önce mağdur sıfatıyla yer aldığı "tehdit" ve "şantaj" davası kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Tanju Özcan hakkında yeni iddialarda bulundu.

Öznur Ç., savcılığa verdiği ek ifadede, Bolu Belediyesi'nde göreve başlamasının ardından yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisine ilgi duyduğunu söylediğini öne sürdü. İşten çıkarılma korkusuyla Özcan ile birden fazla kez görüşmek zorunda kaldığını iddia eden Öznur Ç., ilk dönemlerde Özcan'ın kendisini yanına oturtmaya çalıştığını ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürdü.

Öznur Ç., ifadesinde, "Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsedemedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı" dedi.

Bu ifadelerin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tanju Özcan hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve Özcan tutuklandı.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Tanju Özcan'ın avukatları, söz konusu soruşturma kapsamında tutukluluğun kaldırılması talebiyle Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Özcan'ın bu dosya yönünden tahliyesine karar verdi.

Mahkeme gerekçesinde; olayın üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle müştekinin cinsel saldırıya uğradığına ilişkin adli rapor alınmasının mümkün olmadığı, iddiaları destekleyen tarafsız tanık ya da somut delilin bulunmadığı ve taraflar arasında başka davalar nedeniyle husumet bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Kararda ayrıca, müşteki beyanının tek başına kuvvetli suç şüphesi oluşturmak için yeterli olmadığı, Özcan'ın başka bir dosya kapsamında halen tutuklu olması nedeniyle delilleri karartma, tanıklar üzerinde baskı kurma ya da kaçma ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi.

Mahkeme, mevcut delil durumu dikkate alındığında Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen tutuklama şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle itirazın kabulüne ve Özcan'ın bu dosya kapsamında tahliyesine hükmetti.

İrtikap soruşturmasındaki tutukluluğu sürüyor

Öte yandan Tanju Özcan'ın, "icbar suretiyle irtikap" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmadaki tutukluluk halinin devam ettiği öğrenildi.