ran basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kum kentinde üst düzey bir din adamıyla gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ile imzalanan barış mutabakat zaptının detaylarına ve kazanımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'daki 6 milyar dolarlık fon serbest bırakılıyor

Pezeşkiyan, ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda Katar'da tutulan 6 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlığının serbest bırakılacağını duyurdu.

Katar'da bulunan toplam dondurulmuş İran fonunun 12 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Pezeşkiyan, geri kalan miktarın da ülkeye kazandırılması için gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

"Anlaşma İran halkı için büyük bir zafer"

ABD ile imzalanan mutabakat zaptını İran halkı adına önemli bir kazanım olarak değerlendiren Pezeşkiyan, anlaşma kapsamında İran'ın petrol ve petrokimya ihracatına yönelik yaptırımların kaldırıldığını söyledi.

Pezeşkiyan, söz konusu gelişmenin İran ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, anlaşmanın ülkeye önemli ekonomik katkılar sağlayacağını dile getirdi.

"ABD, İsrail'i anlaşmayı kabul etmeye zorladı"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail ve bazı çevrelerin anlaşmanın uygulanmasına karşı çıkmayı sürdürdüğünü belirterek, buna rağmen ABD'nin İsrail'i barış mutabakatını kabul etmeye mecbur bıraktığını savundu.

Pezeşkiyan, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasının önem taşıdığını kaydetti.

İran'dan nükleer faaliyet mesajı

İran'ın nükleer programına ilişkin de açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah geliştirme hedefi bulunmadığını yineledi.

İran'ın nükleer çalışmalarının yalnızca ülkenin ihtiyaçları ve daha önce ilan edilen politikalar doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade eden Pezeşkiyan, faaliyetlerin barışçıl amaçlarla devam edeceğini söyledi.