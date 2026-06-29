Son günlerde yapımcı Faruk Turgut'un açıklamaları sonrası yaşanan tartışmalar sürerken, Gold Film imzalı "Kızılcık Şerbeti" dizisinin başrol oyuncularından Barış Kılıç da sessizliğini bozdu.

"Faruk Turgut'un adaletinden hiç şüphe duymadım"

Yaklaşık dört yıldır Faruk Turgut ile birlikte çalıştığını ifade eden Barış Kılıç, yapımcı hakkında dile getirilen eleştirilere karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıldır birlikte çalıştığım sevgili yapımcım Faruk Turgut'u yakından tanıyan bir oyuncu olarak, hakkında söylenen ithamlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Onun, en zor şartlarda bile tüm ekibine ne kadar babacan ve adaletli davrandığını en iyi bilenlerden biriyim. İşine ve ekibine gösterdiği saygıyı görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır."

"Sektörde birçok insana iş imkanı sağladı"

Ünlü oyuncu, Faruk Turgut'un sektörde çok sayıda kişiye iş ve fırsat sunduğunu belirterek, hakkındaki iddiaların kendisini üzdüğünü söyledi.

Kılıç paylaşımında, "Sektörde birçok insana iş ve imkan sağlayan, dürüstlüğüyle tanınan bir yapımcı hakkında söylenenler gerçekten çok üzücüdür. Onun adaletinden ve iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe duymadım" ifadelerine yer verdi.

"Tek derdi nitelikli yapımlar üretmek"

Barış Kılıç, açıklamasının devamında Faruk Turgut'un en büyük amacının kaliteli projeler üretmek olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Tek derdi ülkesinde nitelikli yapımlar üretmek ve yaptığı işlerle milyonlarca insana ulaşmak olan bir insana bu şekilde ithamlarda bulunulmasını doğru bulmuyorum."

Kılıç'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun açıklaması magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.