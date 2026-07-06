İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Amerikan basınına konuşan Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda ortak hedeflere sahip olduğunu ifade etti.

Netanyahu, Trump'ın ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini, kendisinin de İsrail'in güvenliği için en doğru adımları attığını savundu.

"Fikir ayrılıkları olabilir"

Trump ile ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Netanyahu, zaman zaman farklı görüşlerin ortaya çıkabileceğini ancak bunun iki ülke arasındaki iş birliğini etkilemediğini söyledi.

Netanyahu, "Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz." ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer silah edinmesini istemiyoruz"

İran konusunda ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını dile getiren Netanyahu, Tahran yönetiminin nükleer silah programından vazgeçmesini istediklerini belirtti.

Netanyahu, "İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin ülke dışına çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz." dedi.

"Trump müzakerelerin sonuç vereceğine inanıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik müzakereler yoluyla bu hedeflere ulaşılabileceğine inandığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in yalnızca ABD'nin değil, Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerin de desteğini aldığını öne sürdü.

Netanyahu, İran'ın zayıflamasıyla birlikte daha fazla ülkenin İsrail ile aynı çizgide yer almak istediğini iddia ederek, ülkesinin uluslararası alanda güçlü destek gördüğünü savundu.