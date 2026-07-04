Vali Beglov'dan Açıklama

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, saldırının kentin Kirovskiy bölgesinde bulunan petrol terminalini hedef aldığını belirtti.

Beglov, hava savunma sistemlerinin saldırıya müdahale ettiğini ifade ederek, saldırının yol açtığı teknik aksaklıkların giderildiğini ve olayda yaralanan olmadığını söyledi.

72 İHA'nın Düşürüldüğü Açıklandı

Vali Beglov, hava savunma unsurlarının toplam 72 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Ayrıca İHA'lardan birinin Petergof Sarayı yakınlarına düştüğünü belirten Beglov, olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediğini ifade etti.

İncelemeler Sürüyor

Yetkililer, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.