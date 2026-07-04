Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Fransa'nın Aix-en-Provence kentinde 'Aix-en-Provence Ekonomi Forumu' kapsamında gerçekleştirilen 'Bir dünya, birçok görüş: Kim kendi görüşünü dayatıyor?' başlıklı oturumda konuştu. Trump'ın Grönland'ı ele geçirme isteğiyle ilgili Nielsen, 'Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar, kabul edilemez baskılar' dedi.

Nielsen, baskıların henüz sona ermediğini fakat ABD ile Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını dile getirdi. Dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini ve bulundukları bölgede güvenliği sağlamak istediklerini belirten Nielsen, 'Demokrasinin yanı sıra uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gibi ilkelere sahip ülkelerle ortaklıklar geliştirmek istiyoruz' diye konuştu.

"Asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz"

Nielsen, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine destek sağladığını hatırlatarak, 'Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi ancak baskı hala burada' dedi.

Grönland'ın daima AB'nin yanında olacağını kaydeden Nielsen, 'Grönland, Fransa ile Nordik ülkeleri, Danimarka ve NATO'nun yanında olmak istiyor. Grönland, kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek, asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz' açıklamasında bulundu.