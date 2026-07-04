İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü kaydedildi. Yapılan görüşmede Netanyahu, Trump'ı ABD'nin 250'nci Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti. Netanyahu'nun, Trump'a, 'ABD'nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını' söylediği bildirilen açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA