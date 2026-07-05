Trabzonspor'un kısa süre önce anlaşmaya vardığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky'nin saat 20.30 sıralarında, Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo'nun ise yaklaşık 21.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
İki futbolcunun havalimanında bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Thierry Karadeniz de Trabzon'a ulaştı
Trabzonspor'un genç transferlerinden Thierry Karadeniz ise dün Trabzon'a geldi. Genç futbolcunun yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları başlıyor
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak.
Karadeniz ekibi, Trabzon'daki çalışmaların ardından ikinci etap kampı için 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Schladming'de kamp yapacak.
Resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ruslan Malinovsky ve Noah Saviolo'nun da yeni sezon kampına katılarak teknik ekiple çalışmalara başlaması planlanıyor.
Trabzonspor transfer gündemi hareketli
Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken Malinovsky ve Noah Saviolo hamleleriyle orta saha ve hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.