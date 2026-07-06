Yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de yeni bir boyut kazandı. Kamuoyunda güven duyulan siyasetçi ve iş insanlarının görüntü ile seslerini yapay zekâ kullanarak taklit eden dolandırıcılar, sosyal medya platformlarında yayımladıkları sahte videolarla vatandaşları yatırım vaadiyle kandırmaya çalışıyor.

Bu yöntemin son hedeflerinden biri CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz oldu. Kendi görüntüsünün kullanıldığı sahte videolarla yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi gösterildiğini belirten Yavuzyılmaz, SONSÖZ com.tr’ye yaptığı açıklamada, Denizyılmaz "Yapay zekâ ile hazırlanmış sahte videolar üzerinden dolandırıcılık yapılıyor. Hukuki süreci başlattık ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medyada dolaşıma sokulan 2 dakika 53 saniyelik videonun tamamen sahte olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan yalnızca resmî sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara güvenmelerini istedi.

İŞ BANKASI'NIN ADI DA KULLANILIYOR

Dolandırıcıların yalnızca siyasetçileri değil, finans dünyasının tanınmış isimlerini de hedef aldığı belirtildi. Hazırlanan sahte videolarda İş Bankası Genel Müdürünün görüntü ve sesi yapay zekâ ile taklit edilerek, banka adına yüksek kazanç sağlayacak bir yatırım platformu oluşturulduğu izlenimi veriliyor.

Videolarda vatandaşlardan sisteme katılım için belirli bir miktar para yatırmaları istenirken, bu yöntemle çok sayıda kişinin mağdur olduğu iddia ediliyor.

BAKANLIKTAN PEŞ PEŞE UYARI

Artan şikâyetler üzerine Ticaret Bakanlığı da vatandaşları uyardı. Bakanlık, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "devlet güvencesiyle yüksek kazanç" vaat eden yatırım tekliflerinin tamamının asılsız olduğunu bildirdi.

Açıklamada, resmî kurumlar adına hazırlanan sahte belge, video ve mesajlara itibar edilmemesi, para yatırma veya uygulama indirme taleplerinin dikkate alınmaması gerektiği belirtilirken, bu tür girişimlerle karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden adli mercilere başvurması istendi.