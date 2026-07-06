Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), haklarında tedbir kararı bulunan 7 il başkanı ile eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk'ün itirazlarını değerlendirdi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen YDK toplantısı yaklaşık 30 dakika sürdü.

8 ismin itirazı gündeme alındı

Toplantıda, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yönelik itirazları ele alındı.

YDK itirazları oybirliğiyle reddetti

Yapılan değerlendirmelerin ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu isimlerin tedbir kararlarına karşı yaptığı itirazların reddine karar verdi.

Böylece haklarında daha önce alınan tedbir kararlarının uygulanmasına devam edilecek.