Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın son 16 turunda Norveç'e elenmesinin ardından konuşan tecrübeli futbolcu, milli formayla son maçına çıktığını açıkladı.

Yıllar boyunca Brezilya futbolunun simge isimlerinden biri olan Neymar, milli takım kariyerini 130 maçta 80 gol ve 58 asistle tamamladı. Kariyeri boyunca kırdığı gol rekoruyla Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran yıldız oyuncu, ülkesine sayısız unutulmaz an yaşattı.

Neymar, milli formayla 2013 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanırken, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'ya tarihindeki ilk olimpiyat futbol altın madalyasını getiren kadronun da kaptanlığını yaptı. Dört Dünya Kupası'nda forma giyen yıldız isim, dünya şampiyonluğu hedefine ulaşamasa da Brezilya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

34 yaşındaki futbolcu, duygusal veda açıklamasında "Denedim, elimden geleni yaptım. Artık her şey burada sona eriyor" ifadelerini kullanırken, Brezilya futbolunda bir dönemin de resmen kapandığı yorumları yapıldı.