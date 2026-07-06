TEAM Akfen İnşaat'ın desteklediği Paralimpik Milli Sporcu Aysel Önder, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

U23 Türkiye şampiyonu oldu

Şampiyonada 400 metre branşında mücadele eden Aysel Önder, U23 kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Milli sporcu, aynı yarışta Büyükler kategorisinde ise Türkiye ikincisi olarak organizasyonu iki dereceyle tamamladı.

400 metrede başarılı performans

Para atletizmde uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda sergilediği performansla bir kez daha kürsüye çıkmayı başardı.