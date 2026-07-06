İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis sitesi mercek altına alındı

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile ilgili kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

Elde edilen bulguların ardından savcılık tarafından 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon

Kararın ardından İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Firari 10 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların güvenlik güçlerince sürdürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.