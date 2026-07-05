Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek T24 ve Odatv muhabirlerinin yanı sıra akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, gazeteciler ve sivil toplum üzerindeki baskılara son verilmesi çağrısında bulundu.

"Şiddet içermeyen protesto hakkı engellenemez"

CHP lideri, şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek, keyfi gözaltıların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını açık şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, dünya liderlerinin katıldığı uluslararası zirvelerde protestoların demokratik yaşamın doğal bir parçası olduğunu belirterek, bir ülkenin itibarına zarar veren unsurun protestolar değil, protesto hakkının engellenmesi olduğunu savundu.

Basın özgürlüğü vurgusu

Açıklamasında basın özgürlüğüne de değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Basın özgürlüğü bir ayrıcalık değil, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır. Tarafsız basının sustuğu yerde millet gerçeği duyamaz; gerçeğin sustuğu yerde ise demokrasi yaşayamaz."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen gözaltılar ve ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

@RTErdogan



Gazetecilerin, akademisyenlerin, avukatların ve sivil toplumun üzerinden elinizi çekin!



NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek T24 ve Odatv muhabirleri, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz.



Şiddet içermeyen… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2026