İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede Kalibaf, İran'ın ABD ile barış yapmayacağını ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağını açıkladı.

İran basınında yer alan haberlere göre Kalibaf, görüşmede İran'ın Müslümanlara ve "Direniş Cephesi" olarak nitelendirdiği gruplara ihtiyaç duyulduğunda hem füze desteği hem de siyasi destek sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Kalibaf, açıklamasında, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" ifadelerini kullanarak İran'ın bölgesel politikalarına ilişkin net mesaj verdi.

"Diplomasi askeri kazanımları kalıcı hale getirmeli"

Diplomasinin, sahada elde edilen askeri kazanımları koruyarak kalıcı hale getirmesi gerektiğini ifade eden Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs'ün özgürlüğüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'tan İran-ABD mutabakatına destek

Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ise İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını "Direniş Cephesi" açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Derviş, mutabakatın her maddesinin İran adına bir başarı olduğunu savunarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer, ABD için yenilgidir" ifadelerini kullandı.