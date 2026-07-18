Atılım Üniversitesi’nde mezuniyet programı coşku ve gurur dolu anlara sahne oldu. Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşayarak kep attı.

Mezuniyet töreninde çeşitli konuşmalar gerçekleştirilirken, programın devamında öğrencilerin isimleri tek tek okunarak diplomaları takdim edildi. Diplomalarını alan öğrenciler, kep atma töreni öncesinde Gençliğe Hitabe’yi hep birlikte okudu. Ardından marşlar eşliğinde keplerini havaya atan mezunlar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Bu anlamlı günde Sonsöz ailesi olarak bizler için de ayrı bir gurur yaşandı. Gazetemizin sahibi Abdi Pehlivan’ın torunu, merhum Mücahit Pehlivan’ın kızı Derin Su Pehlivan, Atılım Üniversitesi’nden mezun olarak eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Hayallerine emin adımlarla ilerleyen Derin Su Pehlivan, bundan sonraki süreçte de Sonsöz ailesiyle yoluna devam ederek kurumumuzun yönetim kurulunda görev almayı sürdürecek.

Sonsöz ailesi olarak Derin Su Pehlivan’ı tebrik ediyor, kendisine başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Bu gurur ve mutluluğumuzu siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.