Beykoz TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kasasında yangın çıkan kamyonet, kısa sürede alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 35 BUC 642 plakalı kamyonetten duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.