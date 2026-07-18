Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışları'nda Türkiye'ye branş tarihindeki ilk madalyaları kazandıran milli para bisikletçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Slovakya'nın Püchov kentinde gerçekleştirilen organizasyonda C3 kategorisinde gümüş madalya kazanan Fırat Uğur ile kadınlar tandem kategorisinde bronz madalya elde eden Tuana Filiz ve pilotu Ayça Erdoğan'ı kutladı.

Milli sporcuların elde ettiği derecelerin Türkiye para bisikleti tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çeken Bakan Bak, sporcuların ülkeye büyük gurur yaşattığını belirterek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Bakan Bak, mesajında ayrıca tarihi başarının kazanılmasında emeği bulunan antrenörlere ve tüm ekibe teşekkür etti.