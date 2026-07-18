Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Ebru Koyuncu'nun öldürüldüğü, yürütülen soruşturmayla ortaya çıkarıldı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA incelemesinde, Şubat ayında bulunan kemik parçalarının Ebru Koyuncu'ya ait olduğu belirlendi.

Kemiklerin aileye teslim edilmesinin ardından, Koyuncu için memleketi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, genç kadın dualarla toprağa verildi.

Soruşturma yıllar sonra yeniden açıldı

Soruşturma, Ebru Koyuncu'nun annesinin 2025 yılında jandarmaya yaptığı başvuruyla yeniden gündeme geldi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Koyuncu'nun kaybolmadan önce eski eniştesi Ufuk Köse ile ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, tanık ifadeleri, telefon kayıtları, saha araştırmaları ve teknik incelemeler doğrultusunda olayın cinayet olabileceği değerlendirmesiyle kapsamlı çalışma yürüttü.

Şüpheli cinayeti itiraf etti

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski enişte Ufuk Köse, sorgusunda Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü kabul ederek cesedin gömüldüğü yeri gösterdi. Bunun üzerine İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir arazide yapılan kazıda çok sayıda kemik ve kafatası parçasına ulaşıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin Ebru Koyuncu'ya ait olduğu kesinleşti.

İki şüpheli tutuklandı

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerden Ufuk Köse ile eski eşi Fatma Koyuncu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaklaşık 17 yıl boyunca kayıp olarak aranan Ebru Koyuncu'nun cenazesi, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek memleketinde defnedildi.