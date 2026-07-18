Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Halfeti-Birecik kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 BJZ 451 plakalı otomobil ile 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar alırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.