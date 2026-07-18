Mamak Belediyesi'nin geleneksel Birlik Aşı Aşure Etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aşure duasıyla başlayan programda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtılırken, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili ve Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Işık, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Şahin'den birlik ve dayanışma çağrısı

Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, son günlerde yaşanan acı olayların herkesi derinden etkilediğini belirterek, etkinliğin eğlence değil dayanışma ve paylaşma amacı taşıdığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hayatını kaybettiği trafik kazasına değinen Şahin, yaşamını yitiren personele Allah'tan rahmet, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. Mamak'ta meydana gelen EGO otobüsü kazasında yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, görev sırasında yaralanan Mamak Belediyesi çalışanına da acil şifalar temennisinde bulundu.

Aşurenin anlamına dikkat çekti

Konuşmasında Muharrem ayının manevi önemine değinen Başkan Şahin, aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Kerbela olayını anımsatan Şahin, Muharrem mateminin ardından hazırlanan aşurenin şükür ve birlik lokması olarak ikram edildiğini belirterek, paylaşmanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Şahin ayrıca, 26 Temmuz'da Ege Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Kültür Tesis Alanı'nın temelinin atılacağını açıklayarak vatandaşları temel atma törenine davet etti.

Deyişler ve türkülerle sona erdi

Etkinlik kapsamında sanatçılar Sabahat Akkiraz ile Hüseyin Uğurlu da sahne aldı. Seslendirdikleri deyiş ve türkülerle vatandaşlarla buluşan sanatçılar, programa renk kattı. Birlik lokmasının paylaşılması ve konserin ardından etkinlik sona erdi.