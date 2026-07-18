İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'inin barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini belirterek, 'Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kocaeli'ye geldi. Çiftçi, Gebze'deki Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliği ile İzmit'teki Çayırköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karakol bahçesinde fidan diken Bakan Çiftçi, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, sokak hayvanları ile ilgili 2024 yılında yasal bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak, 'Yasada toplanan hayvanların kısırlaştırılması, tedavilerinin yapılması ve önceden tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılması uygulaması değiştirildi. Şu anda toparla, tedavi et, kısırlaştır, barınaklarda veya doğal yaşam alanlarında muhafaza et şekline dönüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz burada gayet güzel bir barınak ve doğal yaşam alanı tesis etmiş. 180 dönümlük bir alanı kapsıyor. Şu anda burada 6 bin 500 tane de hayvan doğal yaşam alanında, barınakta muhafaza ediliyor. 12 tane veteriner hekim, toplamda da 85 kişi burada çalışıyor. Ben şartların oldukça güzel olduğunu da hayvan refahının sağlandığını da sahada yaptığım gezide müşahede etmiş oldum' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ SENE SONUNA KADAR BÜTÜN SOKAK HAYVANLARINI TOPLAMAK'

Bakan Çiftçi, tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'inin artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini ifade ederek, 'Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman da malumlarınız bu çalışma geçen sene 2025 yılında 15 Mart tarihi itibarıyla başladı. İlk önce 51 tane il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da temmuz ayı içerisinde büyükşehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyükşehirdeki çalışmalar temmuz ayı itibarıyla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada binin üzerinde hayvanın da sahiplendirmeleri yapılmış durumda. Ben hayvan severlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediyemize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler, onların bakımlarını yapabilirler' diye konuştu.