Sincan Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen konser programları hız kesmeden devam ediyor. Yaz Konserleri kapsamında bu kez Ankara oyun havalarının sevilen isimlerinden Erkal Sonel, Sincan Kent Meydanı'nda müzikseverlerle bir araya geldi.

Konseri takip eden vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, oyun havalarıyla da gecenin coşkusunu yaşadı.

Sevilen şarkılarıyla büyük ilgi gördü

"Dilber Evin Barkın Yok Mu?" adlı eseriyle geniş kitleler tarafından tanınan Erkal Sonel, konser boyunca repertuvarındaki sevilen parçaları seslendirdi. Hareketli oyun havalarının yanı sıra duygusal türkülere de yer veren sanatçı, sahne performansıyla izleyicilerden alkış aldı.

Sincan Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, müzik eşliğinde keyifli bir yaz akşamı geçirirken, konser boyunca eğlence dolu anlar yaşandı.

Yaz konserleri devam ediyor

Sincan Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında farklı sanatçıları ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Konser programının bir sonraki durağında ise sanatçı Nadir Durak sahne alacak.

Nadir Durak, 19 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da Yenikent Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenecek konserde Sincanlılarla buluşacak. Belediyenin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği yaz konserlerinin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi planlanıyor.