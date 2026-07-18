A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Slovenya ile karşı karşıya geldi. Belgrad Arena'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Slovenya, ikinci sette Türkiye'nin 25-20'lik üstünlüğüne engel olamadı. Üçüncü seti 25-21, dördüncü seti ise 25-23 kazanan Slovenya, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
129 dakika süren karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay ile TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti.
Milliler, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Belgrad etabındaki son maçında yarın saat 14.00'te İran ile karşılaşacak.