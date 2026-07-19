Türkiye genelindeki adliyelerde her yıl uygulanan adli tatil, 20 Temmuz itibarıyla başlayacak. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uygulanacak adli tatil dönemi, 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Mahkemeler, 1 Eylül'de yeni adli yılın başlamasıyla birlikte normal çalışma düzenine dönecek.

Adli tatil süresince adliyelerde yargısal faaliyetler tamamen durmayacak. Kanun gereği nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar görev yapmaya devam ederken, tutuklu yargılamalar, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri, nafaka davaları ile gecikmesinde sakınca bulunan diğer ivedi işler görülmeye devam edecek.

Buna karşılık, ivedi nitelik taşımayan birçok hukuk davasının duruşmaları adli tatil sonrasına bırakılacak. Adli tatile denk gelen bazı yasal süreler ise ilgili mevzuat kapsamında uzamış sayılacak.

Yaklaşık 43 gün sürecek adli tatilin ardından, 1 Eylül'de başlayacak yeni adli yılda mahkemeler, savcılıklar ve diğer yargı birimleri olağan çalışma takvimine yeniden geçecek.