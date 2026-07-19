Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Danışman Bilgi Sistemi'nin (DABİS) gençlerin ve velilerin doğru ve planlı bir tercih dönemi geçirmeleri amacıyla İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda, 'Bugün sizlerle LGS'ye giren yaklaşık 1 milyon, YKS'ye giren yaklaşık 2,5 milyon olmak üzere toplamda 3,5 milyon gencimizi yakından ilgilendiren gelişmeyi paylaşmak istiyorum. LGS ve YKS sonuçlarına göre yapacağınız lise ve üniversite tercihleri geleceğinizi şekillendirecek en önemli kararlardan birisidir. Bu süreçte sizlerin eğitim ve kariyer yolculuğunuzda doğru kararlar alabilmenizi desteklemek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda daha önce yalnızca İŞKUR İŞYOL meslek danışmanlarımızla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini, artık İŞKUR mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrenci ve velilerimizin erişimine açtık. DABİS'te tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, alabileceğiniz ücret düzeyi, mezun olduğunuzda çalışacağınız farklı iş sayısı, mezunlarının ne kadar istihdam edildiği, ne kadarının girişimci olduğu, girişimci olduğunuzda ortalama ne kadar süre bu girişimi devam ettireceğinizi, mezunlarının ne kadarının akademiye devam ettiği gibi birbirinden kıymetli bilgilerle tasarlanmış uygulamayı meslek lisesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz' dedi.

BÖLÜMLER KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Tercih edilecek 2 alanın ya da üniversitelerin aynı veya farklı bölümlerinin de bu göstergelerle kıyaslanabildiğini belirten Bakan Işıkhan, 'Dijital ortamda sunulan bu hizmetlerimizin yanında özellikle tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyen gençlerimiz ve velilerimiz tüm Türkiye'de İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerimize giderek İŞYOL meslek danışmanlarımızdan tercih danışmanlığı hizmeti alabilirler. Gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlayacak her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Sizleri İŞKUR Mobil'i indirerek bu alanda yapılmış en kapsamlı uygulama olan DABİS uygulamasını kullanmaya, tercihlerinizi veriler ve danışman desteğiyle şekillendirmeye davet ediyorum' ifadelerini kullandı.